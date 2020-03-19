شكرا لقرائتكم خبر عن لا مفر أمام سعر البلاتين من الهبوط– تحليل - 19-3-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر البلاتين بالتذبذب مؤخرا ضمن محاور القناة الرئيسية الهابطة لنلاحظ استسلامه لثبات الحاجز الإضافي المستقر عند 710.00 ليعزز بذلك محاولات استئناف الهجوم السلبي مستقرا بذلك عند 620.00.

لذلك, سنبقى على توقعنا الهابط والذي يتطلب حاليا الوصول نحو مستوى 550.00 ولنشير إلى أن استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي سيزيد من فرص تسلله دون هذا العائق لتمتد التداولات بذلك نحو 452.00 خلال الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 710.00 و 550.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط