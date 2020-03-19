شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يكسر دعم مهم-تحليل - 19-3-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر الزوج بتداولات يوم أمس لضغوط سلبية قوية مما أجبره ذلك على استئناف الهجوم السلبي لنلاحظ تجاوزه لدعم تاريخي مهم عند 126.65 لينتقل بذلك لمسار سلبي جديد وليهدد ذلك أي فرص لتقليص الخسائر المتحققة سابقا.

ما سبق, وبثبات التداولات دون مستوى 126.65 فإن ذلك يؤكد استعداد السعر لتشكيل تداولات سلبية جديدة قد تدفع به للوصول نحو 123.30, أما اندفاع السعر فوق العائق الحالي والثبات فوقه, فإن ذلك سيزيد من فرص البدء بالتصحيح الإيجابي وليستهدف بذلك مستوى 128.80 وصولا نحو 130.65 خلال الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 126.65 و 123.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط