شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر ولاء للتأمين ترتفع 10.4% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، المُعلنة اليوم الخميس، عن ارتفاع الخسائر بنسبة 10.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 101.3 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 91.8 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح من الاستثمارات بلغ 7.5 مليون ريال مقابل صافي أرباح استثمارية بلغ 3.9 مليون ريال خلال العام 2018.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام 2019 إلى انخفاض صافي الأقساط المكتسبة بـ 145.5 مليون ريال سعودي وهو ما يمثل 59.6%.

وفي المُقابل، حققت الشركة ارتفاعاً في صافي المطالبات والمنافع الأخرى المتكبدة بمبلغ 119.2 مليون ريال، وبنسبة 55.2%.

وجدير بالذكر أن عناية تحولت لتكبد الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019، مُحققة صافي خسائر بلغ 32.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 3.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو الآخر، تراجعت خسائر الشركة إلى 78.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، مقابل خسائر بلغت 76.2 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 2.6%.