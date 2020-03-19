شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية تبوك الزراعية تعتمد تخفيض رأسمال الشركة بنسبة 46.3% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة تبوك للتنمية الزراعية، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على مُقترح تخفيض رأس المال بنسبة 46.3%.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه سيتم تخفيض رأس المال من 450 مليون ريال إلى 241.77 مليون ريال.

وبينت الشركة أن عدد أسهمها سيصبح بعد التخفيض نحو 24.18 مليون سهم بدلا من 45 مليون سهم قبل التخفيض.

وأوضحت الشركة أن ذلك التخفيض يستهدف إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 208.2 مليون ريال، عبر إلغاء 20.8 مليون سهم من أسهم الشركة، وسيتم تخفيض 0.46 سهم لكل 1 سهم.

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وسبق أن أعلنت الشركة، خلال نوفمبر 2019، عن تعيين شركة "وساطة كابيتال" كمستشار مالي لإدارة عملية تخفيض رأس مال الشركة والقيام بكافة الإجراءات ذات العلاقة.

هذا ووافقت الجمعية على تفويض مجلس الادارة في إعادة توجيه أي مبالغ مصدرها زيادة رأس المال التي تمت في عام 2015 للدخول في مشاريع استثمارية أخرى أو استغلالها في النشاط التشغيلي للشركة حسب ما يراه مجلس الادارة محققاً لمصلحة الشركة.

ويُذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 56.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 7.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 146.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 6.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.