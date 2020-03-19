شكرا لقرائتكم خبر عن اكسترا تعتزم شراء أسهمها بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" عن عزمها شراء أسهمها بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج أسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل).

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن الحد الأقصى لعدد الأسهم المقرر شرائها هو 100 ألف سهم من فئة الأسهم العادية.

وأفادت الشركة، بأنه سيتم تمويل عملية الشراء من التوزيعات النقدية لأسهم الخزينة والمحتفظ بها ضمن برنامج أسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل).

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وبحسب البيان، تبلغ نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 4%.

يُذكر أن الشركة تقدمت بطلب لزيادة رأس مال الشركة، من 500 مليون ريال إلى 600 مليون ريال، بما نسبته 20% من رأس المال الحالي.

وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى أيضاً بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2019 بقيمة 62.5 مليون ريال، بواقع 1.25 ريال للسهم، بما نسبته 12.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت ارتفاعاً في صافي أرباح الشركة إلى 205.8 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 161.2 مليون ريال في 2018.