شكرا لقرائتكم خبر عن وفرة الغذائية تتقدم بملف تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية عن تقدمها، أمس الأربعاء، بملف طلب الموافقة على تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية.

وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى بتخفيض رأس المال بنسبة 61.4%، وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2019، والبالغة 122.8 مليون ريال سعودي.

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وأفادت الشركة، في بيان سابق لموقع سوق "تداول" المالي، بأنه سيتم تخفيض رأس المال من 200 مليون ريال إلى 77.170 مليون ريال، وذلك بإطفاء 100% من إجمالي الخسائر المتراكمة، وإلغاء عدد 12.282 مليون سهم من أسهم الشركة، وذلك بتخفيض سهم لكل من 1.628 سهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 24.6 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 26.5 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تراجع الخسائر خلال العام 2019 إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 3.35% وارتفاع بند الإيرادات الأخرى علماً بأن خسائر العام 2019 تضمنت مخصص تدني في قيمة الاستثمارات في شركات شقيقة بمبلغ 4.5 مليون ريال ومخصص تدني في قيمة الاستثمارات العقارية بمبلغ 1 مليون ريال إضافة لمخصص ضمان قرض ممنوح لشركة شقيقة بمبلغ 8.1 مليون ريال.