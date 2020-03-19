شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو قرب أدنى مستوى فى 4 أسابيع بعد إطلاق برنامج تحفيزي ضخم فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى أربعة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، حيث لا يزال التدافع مستمرا على شراء العملة الأمريكية لمواجهة النقص فى السيولة ،وباعتبارها أفضل استثمار بديل بسبب المخاطر الغير مسبوقة الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا ، ومن أجل مواجهة التداعيات الاقتصادية للفيروس التاجي أطلق البنك المركزي الأوروبي برنامجا تحفيزيا ضخم بحوالي 750 مليار يورو.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.9% إلى 1.0813$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0911 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.0981$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.85% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1.0802$ ، بفعل تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة واحد بالمئة ، ليواصل مكاسبه القوية لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاث سنوات عند 101.80 نقطة ، عاكسا استمرار التدافع القوي على شراء العملة الأمريكية.

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يأتي هذا التدافع على شراء الدولار الأمريكي لعدة أسباب ،منها تسارع الطلب على العملة الأمريكية باعتبارها العملة الأكثر سيولة فى العالم ،حيث يواجه المستثمرين نقصا فى الدولار الأمريكي ، فى ظل الهبوط الحاد فى أسواق الأسهم العالمية.

وأيضا باعتبار العملة الأمريكية أفضل استثمار بديل لمواجهة المخاطر الغير مسبوقة الناجمة عن تفشي وباء COVID-19.

مع استمرار ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات فوق حاجز واحد بالمئة ، وصولا لمستوي 1.226% ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 28 شباط/فبراير الماضي ،وسط نقاش حول حزمة تحفيز فيدرالية محتملة بقيمة واحد تريليون دولار لمساعد الاقتصاد الأمريكي فى مواجهة آثار تفشي فيروس كورونا.

بعد اجتماع طارئ فى وقت متأخر يوم الأربعاء ، أعلن البنك المركزي الأوروبي عن إطلاق برنامج تحفيز نقدي جديد ،بهدف دعم اقتصاد المنطقة الموحدة فى مواجهة التداعيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا فى معظم أنحاء أوروبا.

سوف يبدأ المركزي الأوروبي فى شراء سندات بقيمة 750 مليار يورو " 817 مليار دولار أمريكي" شهريا ،وأكد أن جميع قطاعات الاقتصاد يمكن أن تستفيد من شروط التمويل الداعمة التي تمكنها من امتصاص تلك الصدمة الناجمة عن فيروس كورونا.