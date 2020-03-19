شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع بعد أدنى مستوى منذ 7 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت الأسهم الأوروبية من أدنى مستوى في سبع سنوات تقريبا اليوم الخميس إذ بعثت مجموعة جديدة من إجراءات التحفيز القوية من جانب البنك المركزي الأوروبي بصيصا من الأمل بشأن استعداده للتعامل مع الأزمة الصحية الكبيرة التي تواجهها القارة.

وبعد تداولات متقلبة للعقود الآجلة للمؤشر يورو ستوكس 50 في وقت سابق من اليوم، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة إلى 0815 بتوقيت جرينتش، مع صعود جميع مؤشرات الدول الرئيسية.

وعلى الرغم من أن أسهم البنوك وشركات النفط والغاز ارتفعت في التعاملات المبكرة، انخفضت أسهم شركات السفر والترفيه ثلاثة بالمئة أخرى بفعل تنامي المخاوف من انهيار كامل للقطاع.

وقالت لوفتهانزا الألمانية اليوم إن القطاع ربما لا يستمر بدون مساعدة حكومية إذا استمر تفشي الفيروس لفترة طويلة.