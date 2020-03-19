شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع بعد أدنى مستوى منذ 7 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
وبعد تداولات متقلبة للعقود الآجلة للمؤشر يورو ستوكس 50 في وقت سابق من اليوم، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة إلى 0815 بتوقيت جرينتش، مع صعود جميع مؤشرات الدول الرئيسية.
وعلى الرغم من أن أسهم البنوك وشركات النفط والغاز ارتفعت في التعاملات المبكرة، انخفضت أسهم شركات السفر والترفيه ثلاثة بالمئة أخرى بفعل تنامي المخاوف من انهيار كامل للقطاع.
وقالت لوفتهانزا الألمانية اليوم إن القطاع ربما لا يستمر بدون مساعدة حكومية إذا استمر تفشي الفيروس لفترة طويلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأسهم الأوروبية ترتفع بعد أدنى مستوى منذ 7 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.