شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار استقبال حاويات البضائع وفق استراطات السلامة الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للجمارك، استمرار العمل في جميع المنافذ البحرية في المملكة لاستقبال سفن الحاويات والبضائع الأخرى على مدار الساعة وفق اشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الوقائية التي تطبقها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، وقد اتخذت الجهتان كل ما يلزم من احتياطات لتعقيم مرافق الموانئ والجمارك وتزويد الطواقم العاملة بكل وسائل الحماية الوقائية لتيسير تدفق السلع والخدمات لكافة مدن المملكة بكل سلامة وأمان . ونهيب بالتجار وأصحاب البضائع والوكلاء إتباع الإرشادات الصحية المتبعة في المملكة حرصاً على سلامة الجميع .

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