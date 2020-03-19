الاقتصاد

تراجع أسعار الذهب في مصر

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تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية، في بداية تعاملات اليوم الخميس 19 مارس 2020.

وفقد عيار الذهب 21 الأكثر مبيعا في السوق المحلية، نحو 14 جنيها، وعيار 18 بنحو 12 جنيها، وعيار 24 بحو 16 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

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وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 672 جنيها، وعيار 18 نحو 576 جنيها، وعيار 24 نحو 768 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5376 جنيها.

 

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