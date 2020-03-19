شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى ٩ إبريل القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه حرصا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين، ونظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد فلقد تقرر مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بعد انتهاء المدة القانونية المقررة لها في 31 مارس 2020، حتى 9 ابريل القادم.

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ويأتي هذا في إطار الإجراءات الإحترازية التى تقوم بها الدولة للحد من الازدحام وتقليل التجمعات بأماكن العمل المغلقة، وحفاظا على صحة الممولين والمحاسبين والعاملين بالمصلحة، ولمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن الجدير بالذكر أن مصلحة الضرائب المصرية قد أصدرت بيان امس بإلغاء رسوم المنظومة الإلكترونية للممولين من الأشخاص الطبيعيين فقط خلال هذا العام تيسيرا علي الممولين وتشجيعا لهم على تقديم اقراراتهم الضريبية الكترونيا وتيسيرا عليهم في ضوء هذه الظروف التي تمر بها البلاد.