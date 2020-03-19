شكرا لقرائتكم خبر عن طرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن شعير والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على عدد 12 باخرة، بواقع 8 بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية 480,000 طن، و 4 بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي بكمية 240,000 طن.
وأشار أن هذه المناقصة تأتى امتداداً لتغطية الطلب المحلي على الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.
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