شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة السعودية توجه "أرامكو" بالاستمرار في إنتاج 12.3 مليون برميل يوميا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجهت وزارة الطاقة السعودية، شركة "أرامكو"، بالاستمرار في توفير إمدادات الزيت الخام عند مستوى 12.3 مليون برميل يومياً خلال الأشهر المقبلة، وفقا لبيان الوزارة.

وقال الرئيس التنفيذي لدى الشركة أمين الناصر في وقت سابق، إنه سيحرص على الإبقاء على العمليات وقوة الأوضاع المالية على الرغم من تأثير فيروس كورونا.

Advertisements

وأكد الناصر أنه ليست هناك حاجة لرأسمال إضافي لمواصلة إنتاج 12 مليون برميل يوميا، قائلا: سنقوم بإنتاج النفط بالطاقة الإنتاجية القصوى، مشددا على أن بمقدور الشركة الاستمرار في ظل أسعار شديدة الانخفاض للنفط ولأجل طويل.

وقالت مجموعة جولدمان ساكس إن السوق سوف يشهد فائضا قياسيا بنحو 6 مليون برميل يوميا بحلول أبريل المقبل، بعد قرار السعودية زيادة الإنتاج لمستويات الذروة بعد انهيار تحالف أوبك بلس والدخول فى حرب أسعار مع روسيا.

ومن المتوقع أن يتراجع الطلب على النفط خلال الفترة الحالية لمستويات لم يشهدها العالم من قبل حتى إبان ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 ،الأمر الذي من المتوقع أن يسبب المزيد من اضطراب التوازن فى سوق النفط.