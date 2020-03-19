شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء احترازي بسبب "كورونا".. "بورصة البحرين" تغلق قاعة التداول مؤقتاً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت بورصة البحرين عن إغلاق قاعة التداول أمام العامة مؤقتاً كإجراء احترازي وذلك ابتداء من اليوم الخميس حتى إشعار آخر وذلك في إطار جهود حكومة مملكة البحرين المبذولة لمكافحة تفشي فايروس كورونا (COVID 19).

وأشار بيان البورصة على موقعها الإلكتروني إلى أن ذلك لن يؤثر الإغلاق المؤقت لقاعة التداول على عمليات التداول حيث ستتواصل بشكل اعتيادي. لافتا إلى أنها تقوم بتوفير مجموعة من قنوات التداول التقليدية عبر الوسطاء المرخصين وعددا من القنوات الرقمية عبر المؤسسات المصرفية والبنوك المشاركة في منصة Bahrain Trade .

Advertisements

وقالت البورصة أنه يمكن للمستثمرين إتمام عمليات الدفع المالي الكترونيا عبر منصة فواتير، ومتابعة آخر مستجدات السوق عبر موقع البورصة الالكتروني، والتطبيق الخاص بالهواتف المحمولة، كما يمكنهم عرض كشوف حساباتهم عبر الخدمات الالكترونية.

وأكدت البورصة أن جميع الأطراف ذات الصلة على جهوزيتها الكاملة، وخطتها لاستمرارية الأعمال والتي تتضمن مجموعة من التدابير لضمان استمرارية أعمالها التشغيلية الرئيسية بشكل ملائم في حالة وقوع أي طارئ.

وتتبع البورصة التوصيات العالمية والمحلية للجهات المختصة بما في ذلك توصيات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة.