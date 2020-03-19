شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية: مليار دينار توزيعات مرتقبة لمساهمي الشركات الكويتية عن 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّرت إحصائية رسمية التوزيعات النقدية التي اعتمدتها الجمعيات العمومية أو صدرت بشأنها توصيات من قبل مجالس إدارات الشركات المُدرجة بسوق الكويت المالي، حتى الآن، بنحو مليار دينار.

وأوضحت الإحصائية أن من تلك التوزيعات ما يقارب 810 ملايين دينار تخص 12 شركة من شركات السوق الأول، والباقي أقرتها شركات في السوق الرئيسي، بحسب صحيفة الرأي الكويتية.

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ومع قرار خفض سعر الخصم إلى مستوى تاريخي، تزداد جاذبية الاستثمار في الأسهم التشغيلية ذات التوزيعات والعوائد خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بتوجّه سيولة كبيرة نحو البورصة لدى عودة الاستقرار.

وفي المقابل، ذكرت بعض المصادر بعض الشركات بصدد إعادة النظر في مقترح التوزيع النقدي، للاحتفاظ قدر الإمكان بما يتوافر لديها من "كاش"، تحسباً لعدم استقرار الأسواق بشكل تام خلال الفترة المقبلة.

ويتزامن ذلك مع ما تعانيه أسواق الأسهم العالمية وبالمنطقة من التراجعات الحادة بسبب انتشار فيروس "كورونا" والمخاوف من إثاره السلبية المتوقعة على الاقتصاد عامة.