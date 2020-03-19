شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة أسواق المال الكويتية تلزم الشركات بعدم الإعلان عن نتائج الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت هيئة أسواق المال الكويتية إلزام كل الشركات المدرجة بالبورصة بعدم اعتماد بياناتها المالية المنتهية في 31 مارس 2020، وتأجيل الإفصاح عنها لكل من الهيئة والبورصة بشكل متزامن.

وأشارت الهيئة أن ذلك لحين حلول المواعيد المقررة لبياناتها المالية المنتهية في 30 يوينو من العام الجاري، وما يرتبط بها من أحكام.

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والقرار استثنى صناديق الاستثمار، إلى جانب جميع الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بتقديم التقارير والبيانات المطلوبة منها، بموجب قواعد وتعليمات البنك المركزي في المواعيد المحددة فيها.

وأتي القرار عقب إعلان الهيئة في 14 مارس الجاري، بوقف كافة المدد القانونية والتنظيمية الواردة في قانون الهيئة ولائحته التنفيذية غير المرتبطة بنشاط التداول في البورصة.

ويتزامن القرار مع ما تعانيه أسواق الأسهم العالمية وبالمنطقة من التراجعات الحادة بسبب انتشار فيروس "كورونا" والمخاوف من آثاره السلبية المتوقعة على الاقتصاد عامة.