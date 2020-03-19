الدولار مقابل الفرنك يحقق الهدف الثاني – تحليل - 19-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الفرنك بإيجابية ملحوظة يوم أمس لينجح بتحقيق هدفنا الثاني المنتظر عند 0.9700، ونلاحظ أن التداولات الأخيرة تنحصر داخل نموذج علم مثلثي صاعد يدعم فرص استمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يتواجد عند 0.9850.
من هنا، فإن الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً وفعالاً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 0.9665 سيضغط على السعر لاختبار مناطق 0.9550 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9600 والمقاومة 0.9800
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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