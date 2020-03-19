شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يواصل تحقيق الأهداف السلبية – تحليل - 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات اليوم بانخفاض قوي ليتجاوز هدفنا المنتظر عند 0.5820 ويقترب من حاجز 0.5500، ليدعم استمرار الاتجاه الهابط على المدى المتوسط والطويل، مع الإشارة إلى أن المحطة السلبية التالية تصل إلى 0.5228.
وبالتالي، نحن نرجّح استمرار الميل الهابط خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن اختراق 0.5785 سيوقف الضغط السلبي ويقود السعر لبدء تصحيح صاعد على المدى اللحظي والقصير.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.5450 والمقاومة 0.5650
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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