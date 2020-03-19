شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يتكبّد مزيد من الخسائر – تحليل - 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر عقود خام برنت الانخفاض يوم أمس ليصل إلى مستوى 25.66، ويعود للتذبذب حول مستوى 27.09، مع ملاحظة أن السعر يتحرك دونه الآن، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 25.00، والذي يمثّل كسره مفتاح الاندفاع نحو 23.05 كمحطة رئيسية تالية.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 28.44 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.50 والمقاومة 28.44
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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