النفط يسجّل قيعان تاريخية جديدة – تحليل - 19-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقف انخفاض سعر النفط الحاد يوم أمس عند مستوى 20.56، ويبدأ بتقديم تداولات إيجابية في محاولة لتعويض بعض الخسائر التي تكبّدها في الجلسات الماضية، لكننا نتوقع استمرار سيطرة الاتجاه الإجمالي الهابط لمهاجمة مستوى 20.00 ومن ثم فتح الطريق أمام التوجه نحو 17.10 الذي يمثّل محطتنا السلبية التالية.
لذلك، سيبقى الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 24.50 سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب التي تستهدف اختبار مناطق 26.04 وقد تمتد إلى 28.00 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 20.00 والمقاومة 24.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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