شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحقق الهدف الأول – تحليل - 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الفضة بسلبية ملحوظة يوم أمس ليلامس هدفنا الأول المنتظر عند 12.00 ويستقر عنده الآن، بانتظار مزيد من الانخفاض لاختبار القاع المسجّل بداية الأسبوع عند 11.24 كمحطة تالية، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات دون 13.05، مع الإشارة إلى أن تجاوز المستوى المستهدف سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 10.00 كهدف رئيسي تالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 11.00 والمقاومة 12.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط