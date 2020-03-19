شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقترب من الهدف – تحليل - 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر الذهب كسر مستوى 1509.00 بعد إغلاق الشمعة اليومية دونه، ويبدأ اليوم بانخفاض ملحوظ ليصل إلى مشارف الهدف المنتظر عند 1453.10، مع الإشارة إلى أننا نرجّح استمرار الضغط السلبي لكسر المستوى المذكور وتحقيق مزيد من الأهداف السلبية التي تصل إلى 1400.00 وتمتد إلى 1307.10.
من هنا، فإن الميل الهابط سيبقى مسيطراً خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1509.00 قد يدفع السعر لاختبار مناطق 1543.35 ثم 1571.20 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1400.00 والمقاومة 1500.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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