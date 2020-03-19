شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق مكاسب قوية – تحليل - 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي صعوداً بشكل قوي جداً يوم أمس ليتجاوز هدفنا المنتظر عند 1.4430 ويصل إلى مشارف القمة المسجّلة عام 2016 عند 1.4688 مع افتتاح تداولات اليوم، ليقدّم إشارات على استمرار الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والطويل، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الإشارة إلى أن تجاوز القمة المذكورة سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1.4946.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن الفشل باختراق 1.4688 سيضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة تستهدف اختبار مناطق 1.4400 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4500 والمقاومة 1.4750

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد