شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحقق الهدف الأول – تحليل - 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الين بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 109.60 بعد أن تمكّن من اختراق مستوى 107.98، بانتظار تجاوز الهدف المذكور للتوجه نحو محطتنا التالية التي تتواجد عند 111.25، والتي تمثّل مقاومة القناة الرئيسية الهابطة.

التحرّك فوق المتوسط المتحرك 50 يدعم التوقعات الإيجابية، والتي ستبقى قائمة وفعالة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 107.98.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.00 والمقاومة 110.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد