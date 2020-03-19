شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستمر بالسقوط – تحليل - 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات اليوم بانخفاض قوي جديد بعد الانهيار الذي شهده يوم أمس، ليبدأ الضغط على حاجز 1.1500، ليدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى المتوسط والطويل، مع التذكير بأن محطتنا التالية تصل إلى 1.1240.

وبالتالي، سيبقى السيناريو السلبي مرجحاً خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.1860 سيوقف الضغط السلبي الحالي ويقود السعر لبدء محاولات تصحيحية صاعدة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1300 والمقاومة 1.1600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط