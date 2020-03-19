الاقتصاد

اليورو يصل إلى الهدف – تحليل - 19-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية ملحوظة يوم أمس لينجح بالوصول إلى مشارف الهدف الرئيسي 1.0778، وكما أشرنا في تحديثنا الأخير، نحن نتوقع استمرار الميل الهابط خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المذكور سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1.0600 كمحطة تالية.

 

لذلك، سيبقى الضغط السلبي قائماً على المدى القصير والمتوسط، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تماسك مستوى 1.0778 أمام الضغط السلبي الحالي سيقود السعر لبدء محاولات تعافي جديدة تستهدف اختبار مناطق 1.0950 ثم 1.1115 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0770 والمقاومة 1.1000

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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