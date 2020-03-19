شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يصل إلى الهدف – تحليل - 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية ملحوظة يوم أمس لينجح بالوصول إلى مشارف الهدف الرئيسي 1.0778، وكما أشرنا في تحديثنا الأخير، نحن نتوقع استمرار الميل الهابط خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المذكور سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1.0600 كمحطة تالية.
لذلك، سيبقى الضغط السلبي قائماً على المدى القصير والمتوسط، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تماسك مستوى 1.0778 أمام الضغط السلبي الحالي سيقود السعر لبدء محاولات تعافي جديدة تستهدف اختبار مناطق 1.0950 ثم 1.1115 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0770 والمقاومة 1.1000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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