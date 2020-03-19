شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع بفعل شح السيولة وتدافع المستثمرين على النقد والان نبدء بالتفاصيل

استأنف الدولار صعوده المتواصل مقابل عملات رئيسية اليوم الخميس إذ تسببت تقلبات عنيفة للسوق المالية ومخاوف بشأن شح السيولة بفعل وباء فيروس كورونا في تدافع المستثمرين على النقد.

وتراجع الجنيه الاسترليني إلى قرب أدنى مستوى منذ 1985 على الأقل مقابل العملة الأمريكية. وهوى الدولار الأسترالي لأدنى مستوى في 17 عاما، بينما هبط الدولار النيوزيلندي قرب أدنى مستوى في 11 عاما إذ يتخارج المستثمرون من الأصول المرتفعة المخاطر.

وارتفع الدولار لفترة وجيزة مقابل الدولار والاسترليني بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي عن برنامج لشراء أصول ردا على تفشي فيروس كورونا، لكن حتى هذا المسعى طغى عليه الاندفاع نحو الدولار.