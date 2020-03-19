شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "المستثمرين الصناعيين": القرارات الحكومية كفيلة بتحقيق نقلة غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صبحي نصر، رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالعاشر من رمضان، أن حزمة القرارات التي أطلقتها الحكومة في اليومين الماضيين كفيلة بتحقيق نقلة غير مسبوقة في نمو الاقتصاد المصري لم تحدث منذ عام 2010، خاصة أنها موجهة لعدة قطاعات مختلفة.

ودعا صبحي نصر، في تصريح لـ"الخليج 365"، رجال الأعمال بأن يؤدوا دورهم بالمساهمة في مواجهة الأزمة الحالية لاحتواء التداعيات المتوقعة من فيروس كورونا، خاصة بعد أن أدت الدولة دورها وخفضت من تكاليف الإنتاج بقرارات خفض أسعار الغاز للمصانع وأسعار الكهرباء أيضًا.

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وقال صبحي نصر، إن أصحاب المصانع من الممكن أن يؤدوا دورًا كبيرًا لمواجهة هذه الأزمة، عن طريق دعم المستشفيات والمنشآت الطبية المحيطة بالمناطق الجغرافية لكل منطقة صناعية، وتوفير الاحتياجات الطبية اللازمة لها.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا المستجد"، وشملت 10 قرارات وهي، خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، والإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات مقبلة.

كما شملت القرارات أيضًا توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل، وتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.