شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يرتفع للجلسة الثانية على التوالي – تحليل صباحي – 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 0.78% بما يعادل 47.80 نقطة، وذلك وسط محاولات المؤشر تعويض البعض من خسائره السابقة، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق. مازالت توقعاتنا بترجيح السيناريو السلبي للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 5,520.00، طيلة ثبات مستوى المقاومة 7,000.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5,800.00 ومستوى المقاومة 6,600.00. عدد أسهم الشركات الرابحة Advertisements 100 عدد أسهم الشركات الخاسرة 85 عدد أسهم الشركات الثابتة 10 عدد أسهم الشركات المتداولة 195

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