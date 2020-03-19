شكرا لقرائتكم خبر عن توالي نزيف مؤشرات الأسهم الآسيوية مع تنامي المخاوف من انتشار كرونا عالمياً وآثاره السلبية على الاقتصاد العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية اليوم الخميس مع تباين مؤشرات الأسهم اليابانية وتراجع كل من مؤشرات الأسهم الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة لكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية والذي تم تجميد التداول عليه لمدة عشرين دقيقة عقب تجوز التراجعات ثمانية بالمائة ويأتي ذلك وسط تنامي هلع المستثمرين من تابعيات انتشار فيروس كورونا عالمياً والتي لم تنجح التحفيز المهولة العالمية حتى الآن في تهدئتها.

هذا وقد تابعنا بالأمس تصريحات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس والتي وصف من خلالها فيروس كورونا بأنه تهديد غير مسبوق للبشرية، مع أعربه عن الفرصة الحالية غير مسبوقة للتعاون معاً كفريق واحد ضد عدو مشترك، موضحاً أن تجربة اللقاح للفيروس خلال شهرين فقط من تفشي الفيروس يعتبر إنجاز لا يصدق، مشيداً بذلك بالباحثين من جميع أنحاء العالم الذين يجرون التجارب بهدف التوصل للقاح للكورونا.

وفي نفس السايق، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية غيبريسوس عن آماله في أن ينتصر العالم في نهاية المطاف على ذلك الفيروس القاتل، وجاء ذلك في أعقاب تفشي انتشار الفيروس عالمياً وإعلان المنظمة في وقت سابق من هذا الشهر أن فيروس كورونا أصبح وباء عالمي، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 208 ألف ولقي 8,657 شخص مصرعهم في 166 دولة.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس تقدم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتش بمقترح حزمة تمويل بقيمة 1$ تريليون للكونجرس، وقد وافق مجلس الشيوخ علية، كما تابعنا إعلان البنك المركزي الأوروبي عن برنامج طوارئ وبائي لشراء الأوراق المالية والمساعدة في دعم اقتصاديات منطقة اليورو بقيمة 750 مليار يورو (821$ مليار) مؤكداً أنه "سيضمن أن جميع قطاعات الاقتصاد يمكن أن تستفيد من شروط التمويل الداعمة التي تمكنهم من امتصاص هذه الصدمة".

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات النمو للربع الرابع مع صدور قراءة الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.5% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.8% في الربع الثالث الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي تباطؤ النمو إلى 1.8% مقابل 2.3% في القراءة السنوية السابق للربع الثالث، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.7%.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد من قبل اليابان الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين الوطني والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.6% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.8% في كانون الثاني/يناير، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته المستثنى منها الطعام الطازج تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.7%، دون التوقعات عند 0.5%، وأظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته المستثني منه الطاقة والطعام الطازج تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.8%، دون التوقعات عند 0.7%، وذلك قبل أن نشهد كشف بنك اليابان عن محضر اجتماعه الأخير.

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وصولاً إلى كشف بنك استراليا الاحتياطي عن نشرته الفصلية بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق العمل لاستراليا مع صدور قراءة معدلات البطالة والتي أوضحت تراجعاً إلى 5.1% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير والتوقعات عند 5.3%، وذلك مع أظهر قراءة التغير في التوظيف ارتفاعاً 26.7 ألف مقابل ارتفاع 12.9 ألف في كانون الثاني/يناير، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 8.5 ألف.

بخلاف ذلك تتطلع الأسواق حالياً لما سوف يسفر عنه حديث محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي في سيدنى، وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس قرار رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون فرض حالة الطوارئ الوطنية في استراليا وسط تنامي القلق من تفشي فيروس كورونا، كما طالب موريسون الموطنين الاستراليين بتجنب السفر للخارج في ظل تفشي الفيروس القاتل والذي قد يستمر لمدة ستة أشهر على الأقل.

ونود الإشارة لكون الرئيس الصيني شي جينبينج صرح أمس الأربعاء بأن تفشي فيروس كورونا عالمياً يهدد الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، موضحاً أن بلاده يجب أن تعدل السياسات وفقاً للضرورة وأنه يجب على مقاطعة ووهان أن تبدأ العمل تدريجياً في استئناف الإنتاج، مضيفاً أن المخاطر التي تهدد اقتصاد بلاده تزايدت.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفاع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 1.47% ليربح 18.62 نقطة ويصل إلى المستوى 1,289.46، بينما تراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.74% ليخسر 124.29 نقطة ويصل إلى المستوى 16,602.26.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 2.47% ليخسر 89.65 نقطة ويصل إلى المستوى 3,546.61، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.97% ليخسر هو الأخر 53.69 نقطة ويصل إلى المستوى 2,675.06.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 3.85% ليخسر 858.12 نقطة ويصل إلى المستوى 21,433.70، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 8.12% ليخسر هو الأخر 129.22 نقطة ويصل إلى المستوى 1,461.98.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 2.56% ليخسر 242.36 نقطة ويصل إلى المستوى 9,212.53، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 2.15% ليخسر 106.50 نقطة ويصل إلى المستوى 4,846.70.