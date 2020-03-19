شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت نجران يسجل مكاسب تكاد لا تذكر – تحليل صباحي – 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم أسمنت نجران (3002) في آخر جلساته، ويأتي ارتفاع السهم الثاني على التوالي كمحاولة يائسة منه لتعويض بعضاً من خسائره السابقة، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.11% بما يعادل 0.01 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد بالمدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وأيضاً وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لهذا نحن نتوقع عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 9.33، ليستهدف مستوى الدعم 7.81. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.30 ومستوى المقاومة 9.33.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسمنت نجران يسجل مكاسب تكاد لا تذكر – تحليل صباحي – 19-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.