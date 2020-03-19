شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الشمالية يعاني من الضغط السلبي – تحليل صباحي – 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم أسمنت الشمالية (3004) الانخفاض في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.45% بما يعادل -0.04 نقطة، وذلك في ظل تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد بالمدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ووسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 9.50، ليستهدف مستوى الدعم 8.06.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.06 ومستوى المقاومة 9.15.