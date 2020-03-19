شكرا لقرائتكم خبر عن البلاد يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم البلاد (1140) في آخر جلساته، ليحاول السهم بذلك تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وفي الوقت نفسه تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 2.61% بما يعادل 0.48 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 17.67. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.67 ومستوى المقاومة 20.00.

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