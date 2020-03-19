شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول محاط بالإشارات السلبية – تحليل صباحي – 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم كيمانول (2001) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على كل المستويات، وتداولاته بمحاذاة خط ميل على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

Advertisements

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 6.80، ليستهدف مستوى الدعم 5.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5.50 ومستوى المقاومة 6.80.