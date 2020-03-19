شكرا لقرائتكم خبر عن جدوى ريت السعودية يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم جدوى ريت السعودية (4342) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.29% بما يعادل -0.13 نقطة.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 10.40، ليستهدف مستوى الدعم 9.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.80 ومستوى المقاومة 10.40.