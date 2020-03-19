بوان كل الطرق تؤدي للجنوب – تحليل صباحي – 19-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بوان (1302) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليسجل السهم خسائر جلست بلغت نسبتها -1.12% بما يعادل -0.12 نقطة.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 9.50، طيلة ثبات المقاومة 11.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.50 ومستوى المقاومة 11.50.
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