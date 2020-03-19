شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات كهربية يقلص الكثير من خسائره – تحليل صباحي – 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم صناعات كهربية (1303) لأدنى سعر له عند 12.50، ليرتد منه ارتفاعاً ليقلص الكثير من خسائره، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.60% بما يعادل -0.08 نقطة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 14.00، ليستهدف مستوى الدعم 11.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.60 ومستوى المقاومة 14.00.