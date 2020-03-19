شكرا لقرائتكم خبر عن البابطين الضغوط السلبية تحول بينه وبين المزيد من المكاسب – تحليل صباحي – 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم البابطين (2320) الانخفاض في آخر جلساته، وذلك بعد محاولته تعويض البعض من خسائره السابقة، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، إلا أن سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، حالت دون تحقيقه المزيد من المكاسب، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.45% بما يعادل -0.28 نقطة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 20.00، ليستهدف مستوى الدعم 16.21.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.00 ومستوى المقاومة 20.00.