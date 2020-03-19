شكرا لقرائتكم خبر عن الفخارية يبدأ في تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الفخارية (2360) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وقد جاء هذا الارتفاع بالرغم من سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول بذلك تعويض البعض من خسائره السابقة، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 5.41% بما يعادل 2.00 نقطة.

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لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة استقراره أدنى مستوى 40.00، ليستهدف مستوى الدعم 32.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.20 ومستوى المقاومة 42.00.