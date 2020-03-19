شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الخدمات التجارية والمهنية يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر قطاع الخدمات التجارية والمعنية (TCPI) في آخر جلساته، ليحاول المؤشر تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 2.23% بما يعادل 71.98 نقطة ويستقر عند مستوى 3,305.49، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 3,192.20 من جديد استعداداً لكسره.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 3,192.20 ومستوى المقاومة 3,496.79.