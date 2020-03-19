شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو أسعار المستهلكين الوطني في اليابان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين الوطني والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.6% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.8% في كانون الثاني/يناير الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته المستثنى منها الطعام الطازج تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.7%، دون التوقعات عند 0.5%، وأظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته المستثني منه الطاقة والطعام الطازج تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.8%، دون التوقعات عند 0.7%.

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