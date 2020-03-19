شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو الاقتصاد النيوزيلندي خلال الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى نسبة 0.5% مقابل 0.8% والتي عدلت من نمو 0.7% في القراءة السابقة للربع الثالث الماضي، لتعد بذلك القراءة الحالية متوافقة بذلك مع توقعات المحللين التي أشارت لنفس النسبة.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع تباطؤ وتيرة النمو إلى نسبة 1.8% مقابل نمو بنسبة 2.3% في القراءة السنوية السابق للربع الثالث، وبذلك تعد بذلك القراءة الحالية متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى تباطؤ النمو إلى 1.7%.