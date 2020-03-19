شكرا لقرائتكم خبر عن الدلتا للأسمدة: قرار خفض الغاز مشجع للصناعة لكنه تجاهل شركات الأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عبد الواحد الدسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن خفض سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز لـ4.5 دولار مشجع ومفيد للصناعة، خاصة أن بعض الشركات كانت تحصل عليه قبل ذلك بأسعار تتراوح من 5 إلى 6 دولارات .

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن قرارات مجلس الوزراء، تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة.

أضاف عبد الواحد الدسوقى لـ"الخليج 365"، أن شركات الأسمدة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام كانت تحصل على المليون وحدة حرارية بـ4.5 دولار، وبالتالى لا تزال تحصل عليها بنفس السعر، ما يخرجها من قائمة الشركات المستفيدة من قرار الخفض .

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وأشار أن سعر الغاز العالمى انخفض من 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى 1.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية الفترة الحالية، وبالتالى شركات الأسمدة المصرية ستخرج من المنافسة العالمية فى صادرات السماد لعدم قدرتها على المنافسة العالمية .

وطالب عبد الواحد الدسوقى، بخفض الغاز لشركات الأسمدة لـ2 دولارات لكل مليون وحدة حرارية حتى يمكنها الصمود فى وجه المتغيرات العنيفة التى يشهدها الاقتصاد العالمى، نتيجة ارتفاع أسعار الشحن بسبب فيروس كورونا، ونتيجة إغلاق العديد من الدول لحدودها، وتوقف شبة تام لحركة التجارة العالمية .