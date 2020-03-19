شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أجيليتي للمخازن العمومية (AGLTY) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء عند مستوى 451 فلس، مقتربا من هدفه السعري المتوقع عند 400 فلس،وفي ظل ارتفاع في كمية التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، وهو ما يعد إشارة ايجابية، لذلك فالأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 550 فلس كمستوى أول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 400 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 440 بينما مستوى المقاومة هو 480 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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