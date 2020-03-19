شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للتنظيف (CLEANING) يقترب من مقاومة قوية -تحليل صباحي- 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات اسم الأربعاء عند مستوى 51 فلس، وذلك بعدما تعرض لمقاومة قوية بسبب اقترابه من خط اتجاهه الهابط قصيرا لأجل، كما نلاحظ استمرار تداول المؤشر اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم 40 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 57 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 49.9 بينما مستوى المقاومة هو 52.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط