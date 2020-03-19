شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مركز سلطان للمواد الغذائية (SULTAN) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل لينهي تداولات امس الأربعاء في المنطقة الحمراء عند مستوى 47 فلس، مخترقا بذلك مستوى دعمه السابق عند 50 فلس، كما استقرا السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 44 فلس كمستوى أول ثم 37 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 46.5 بينما مستوى المقاومة هو 48.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط