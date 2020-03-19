شكرا لقرائتكم خبر عن شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (KGL) يسجل أدني مستوى في ثلاثة سنوات ونصف -تحليل صباحي- 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال الاتجاه الهابط يسيطر على تداولات السهم في الأجل القصير، حيث اغلق عند مستوى 45 فلس، وهو أدني مستوى يحققه السهم في ثلاثة سنوات ونصف، كما تحرك السهم حاليا مخترقا مستوى الدعم السابق عند 48 فلس، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم التالي عند 35 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 44.4 بينما مستوى المقاومة هو 46.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط