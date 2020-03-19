شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي الكويتي (ABK) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء مرتفعا عند مستوى 198 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 180 فلس، في ظل تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة البيع المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم ارتفاعا في الأجل القصير للوصول لمستوى المقاومة 220 فلس كمستوى أول ثم 245 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 180 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 192 بينما مستوى المقاومة هو 202 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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