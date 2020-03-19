شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة أرزان الماليه للتمويل و الاستثمار (ARZAN) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ بداية شهر فبراير الماضي، حيث اغلق عند مستوى 27٫80 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 200 فلس، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 22 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 32 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 26.9 بينما مستوى المقاومة هو 29.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط