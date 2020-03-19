شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المباني (MABANEE) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى مرة أخرى ليغلق عند مستوى 601 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة700 فلس كمستوى أول ثم 800 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 550 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 565 بينما مستوى المقاومة هو 630 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد