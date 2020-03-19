شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المباني (MABANEE) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى مرة أخرى ليغلق عند مستوى 601 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة700 فلس كمستوى أول ثم 800 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 550 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 565 بينما مستوى المقاومة هو 630 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر شركة المباني (MABANEE) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 19-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.